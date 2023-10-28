28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 76 ilde silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu! 1858 gözaltı var

76 ilde silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu! 1858 gözaltı var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2023 09:07
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik olarak "Mercek Operasyonu" düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 1858 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Orta Doğu’ya 900 asker gönderecek!
ABD Orta Doğu’ya 900 asker gönderecek!
İsrail’in savaştığı bebekler!
İsrail'in savaştığı bebekler!
Katliam gecesinin ardından Gazze!
Katliam gecesinin ardından Gazze!
76 ilde silah kaçakçılarına Mercek operasyonu!
76 ilde silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu!
Türkiye İsrail’e one minute diyecek!
Türkiye İsrail'e "one minute" diyecek!
AB liderlerinin iki yüzü!
AB liderlerinin iki yüzü!
Ateşkes kararına küstah yanıt
Ateşkes kararına küstah yanıt
İşte işgalci İsrail’in 5 aşamalı Gazze planı!
İşte işgalci İsrail'in 5 aşamalı Gazze planı!
Başkan Erdoğan Zeren Ertaş’ın ailesine taziyelerini iletti!
Başkan Erdoğan Zeren Ertaş'ın ailesine taziyelerini iletti!
Başkan Erdoğan’dan ’Büyük Filistin Mitingi’ne davet!
Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi’ne davet!
Yer gök bayrak olsun
"Yer gök bayrak olsun"
Dünyanın konuştuğu gazeteci A Haber’de
Dünyanın konuştuğu gazeteci A Haber'de
Daha Fazla Video Göster