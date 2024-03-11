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75 ilde Mercek operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:13
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek-13 operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 1031 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını bildirdi.
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75 ilde Mercek operasyonu
75 ilde Mercek operasyonu
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