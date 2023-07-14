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7. yılında 15 Temmuz! Can pahasına darbeye direniş

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 13:38
15 Temmuz'da tarihte eşine az rastlanacak bir direniş sergilendi. Geleceğine sahip çıkmak isteyen halk darbeye geçit vermedi. 251 kişinin şehit olduğu darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o gece tarihi bir direnişe sahne oldu. Direnişin simge köprüsünde neler yaşandı? A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan şehit Onur Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve gazi Musa İlhan A Haber’e konuştu.
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