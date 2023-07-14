7. yılında 15 Temmuz! Can pahasına darbeye direniş

15 Temmuz'da tarihte eşine az rastlanacak bir direniş sergilendi. Geleceğine sahip çıkmak isteyen halk darbeye geçit vermedi. 251 kişinin şehit olduğu darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o gece tarihi bir direnişe sahne oldu. Direnişin simge köprüsünde neler yaşandı? A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan şehit Onur Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve gazi Musa İlhan A Haber’e konuştu.

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