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7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 10:27
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekat için hazırlıklar yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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