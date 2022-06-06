06 Haziran 2022, Pazartesi
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7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekat için hazırlıklar yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.