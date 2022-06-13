13 Haziran 2022, Pazartesi
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6'lı masanın adayı kim olacak? 6’lı “Akşener ya da Yavaş derse” HDP aday çıkaracak
Kısa bir süre önce HDP yönetimi bir karar aldı. Alınan karara göre, 6’lı masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracak. Millet İttifakı’ndaki adaylık muamması ile ilgili son kulisleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.