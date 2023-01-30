30 Ocak 2023, Pazartesi
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6'lı masada yol haritası! Mutabakat metninde ne var? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? A Haber'de çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi Kemal’in K’si
Muhalefetin ortak mutabakat metni bugün açıklanacak. Peki mutabakat metninde ne var? 6'lı masanın adayı kim olacak? Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kim, neden karşı? "Yeter söz milletin" polemiğinin perde arkası ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.