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Videolar Gündem Videoları 6'lı masada yol haritası! Mutabakat metninde ne var? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? A Haber'de çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi Kemal’in K’si

6'lı masada yol haritası! Mutabakat metninde ne var? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? A Haber'de çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi Kemal’in K’si

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 10:31
Muhalefetin ortak mutabakat metni bugün açıklanacak. Peki mutabakat metninde ne var? 6'lı masanın adayı kim olacak? Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kim, neden karşı? "Yeter söz milletin" polemiğinin perde arkası ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi... ÇARPICI AÇIKLAMA: İSMİNİ SÖYLEMEYEYİM AMA İLK HARFİ...

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Çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi...
Çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi...
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