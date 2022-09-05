6'lı masada HDP'ye bakanlık çatlağı! HDP'ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"Millet İttifakı seçimi kazandığında HDP'ye bakanlık verebilir" işte bu iddia tekrar gündemde. CHP'li Gürsel Tekin, iktidara gelirlerse HDP'ye bakanlık vereceklerini bir kez daha itiraf etti. Partisinden de benzer açıklamalar gelmişti. Bakanlık konusu sık sık adaylık tartışmaları ile gündeme gelen altılı masanın da uzun süre tartışma konusu olmuştu. Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına İYİ Parti'den tepki geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Gizli el altından süren er ya da geç su üstüne çıkacak ilişki biçimini çok net bir şekilde resmileştirmek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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