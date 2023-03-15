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6'lı koalisyondan FETÖ ve PKK'ye mesaj! CHP'li Tanrıkulu: KHK'lılar 1 ay içerisinde görevlerine iade edilecek

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 15:15
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi bir açıklama geldi. Sezgin Tanrıkulu devletin güvenliği ve bekası için kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere Millet İttifakı iktidarında göreve dönme sözü verdi, "İktidar olursak helalleşme yasası çıkaracağız" dedi. Peki FETÖ ve PKK’ya mesaj ne anlama geliyor? HDP koalisyona nasıl dahil edilecek? Siyasetteki gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
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