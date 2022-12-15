15 Aralık 2022, Perşembe
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6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
İstanbul’da 6 yaşında evlendirilen H.G.K.’nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. H.G.K. ile evlendirilen ve cinsel istismarda bulunan Kadir İstekli dün Pendik’te gözaltına alınmıştı. İki isim Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.