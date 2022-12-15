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6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!

DHA
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Giriş: 15.12.2022 11:29
İstanbul’da 6 yaşında evlendirilen H.G.K.’nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. H.G.K. ile evlendirilen ve cinsel istismarda bulunan Kadir İstekli dün Pendik’te gözaltına alınmıştı. İki isim Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
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