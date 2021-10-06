6-8 Ekim provokasyonunun 7. yılı | A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Melek yüzlü olarak gösterilen şeytan yüzlü Selahattin Demirtaş’ın...

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olmuş, 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Üzerinden 7 yıl geçen 6-8 Ekim olayları ile ilgili 108 sanığın yargılaması sürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, detayları Diyarbakır'dan aktardı. İnanç ve Özgürlükler Platformu Diyarbakır Başkanı İbrahim Gökdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökdemir, "İçimiz kan ağlıyor. Anlatılmayacak bir tablo, bir durum. Adeta Diyarbakır’ın surlarını kan ağlattı. Taşlar ağladı. Havalar ağladı. Kuşlar ağladı. İnsanlar ağladı. Kadınlar ağladı. Anneler ağladı. Melek yüzlü olarak gösterilen şeytan yüzlü Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin şu binasında insanları sokağa çağırdı. Meydanlara çağırdı ve 37 gencecik fidanımız katledildi." ifadelerini kullandı.

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