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6-8 Ekim (Kobani) olayları soruşturması için neden 6 yıl beklendi? Mahmut Övür canlı yayında değerlendirdi

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Giriş: 25.09.2020 19:51
Güncelleme:25.09.2020 19:51
2014'te Kobani'de yaşananlar bahane edilerek HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim terör olaylarında 2 polis şehit oldu, toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Bu terör olaylarına yönelik sürdürülen soruşturmada bugün sona gelindi ve 7 ilde başlatılan operasyonlarda 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Peki operasyon süresi neden bu kadar uzun sürdü? Yaşananların perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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