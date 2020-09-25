6-8 Ekim (Kobani) olayları soruşturması için neden 6 yıl beklendi? Mahmut Övür canlı yayında değerlendirdi

2014'te Kobani'de yaşananlar bahane edilerek HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim terör olaylarında 2 polis şehit oldu, toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Bu terör olaylarına yönelik sürdürülen soruşturmada bugün sona gelindi ve 7 ilde başlatılan operasyonlarda 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Peki operasyon süresi neden bu kadar uzun sürdü? Yaşananların perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında değerlendirdi.