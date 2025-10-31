31 Ekim 2025, Cuma
500 bin konut projesinde merak edilenler! İşte ödeme planları ve taksitler
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirliler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Dev projede başvuru tarihleri, fiyat, ödeme koşulları ve kontenjan gibi tüm detaylar netleşti. Ancak hâlâ merak edilen sorular var. İşte sosyal konut projesinin ayrıntıları...