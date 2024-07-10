10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

5 ilin valisi değişti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2024 09:02
5 ilin valisi değişti. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 ilin valisi değişti
5 ilin valisi değişti
Ulu mabedin sessizliği sona erdi
Ulu mabedin sessizliği sona erdi
Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde!
Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde!
Başkan Erdoğan’a sevgi seli!
Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan NATO’da Gazze mesajı!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan NATO'da Gazze mesajı!
TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?
TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?
Özgür Özel’den 15 temmuz açıklaması!
Özgür Özel'den "15 temmuz" açıklaması!
Kılıçdaroğlu SHP’nin başına geçer mi?
Kılıçdaroğlu SHP’nin başına geçer mi?
Başkan Erdoğan’dan NATO’da diploması trafiği
Başkan Erdoğan'dan NATO'da diploması trafiği
İzmir gümrüğüne temizeller operasyonu!
İzmir gümrüğüne temizeller operasyonu!
Restoranlarda müşteri kaybı sonrası indirim
Restoranlarda müşteri kaybı sonrası indirim
Milyarder Jeff Bezos Türkiye’de!
Milyarder Jeff Bezos Türkiye'de!
Daha Fazla Video Göster