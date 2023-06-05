5 Haziran Dünya Çevre Günü | Çöplükten spor tesisine dönüşüm! 30 yıllık unutulmayan  acı

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü... Geçmiş yıllara 30 yıl öncesinin İstanbul'una bakmak gerekiyor. Ümraniye'de insanların üzerine çöplerin yığıldığı kara bir gün yaşanmıştı. 39 kişi Hekimbaşı Çöplüğü patlamasıyla hayatını kaybetmişti. A haber ekibi de oraya giderek hem faciayı yaşayanlarla konuştu hem de Hekimbaşı Çöplüğü'nün dönüşümünü kayıt altına aldı.

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