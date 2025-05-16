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5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci! 4 ülkede silah teslim mekanizmaları oluşturulacak

5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci! 4 ülkede silah teslim mekanizmaları oluşturulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 11:53
Terör örgütü PKK 12 Mayıs Pazartesi günü kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Gözler bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine çevrilmiş durumda. Silahlar nasıl ve nerede teslim edilecek, kamplar nasıl boşaltılacak, dağdan iniş sonrası hangi adımlar atılacak? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün anlattı.
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5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci! 4 ülkede silah teslim mekanizmaları oluşturulacak
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