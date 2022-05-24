4 bakanlık kira artışlarına karşı toplantı yapacak! Fahiş kiraya karşı formül ne olacak? Hollanda modeli mi geliyor?

Çevre Bakanlığında fahiş kira zirvesi yapılacak. 4 bakanlık yüksek kira artışlarına karşı bir araya gelecek ve saat 19'da önemli bir toplantı yapacak. İlgili bakanlıklar ve AK Parti genel merkezinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada üç seçenek üzerinde duruluyor. Bunlar, "TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, belediye ve şirketlere kiralık konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki artışlara sınır getirmek" olarak dile getiriliyor. Ortaya atılan formüller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alacak ve kamuoyuna açıklanacak. Peki fahiş kiraya karşı formül ne olmalı? Konut fiyatları nasıl denetlenecek? Konut fiyatları nasıl düşürülecek? Masada hangi formüller var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul değerleme uzmanı Makbule Yönel Maya değerlendirdi.

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