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28.02.2020

Kuzey Irak Gazisi, İdlib Şehidimiz Nihat Kara’nın son mesajı: “Suriye’de ne işimiz var” diyenlerden olmayın

Suriye’nin İdlib bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 Mehmeçik'imiz şehit oldu. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın şehit düşmeden bir gün önce attığı mesaj ortaya çıktı. Şehit Kara mesajında, “Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!” ifadelerine yer verdiği görüldü.

Suriye'nin İdlib bölgesinde katil Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 Mehmeçiğimiz şehit oldu. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzm .Onb. Nihat Kara'nın hikayesi ise yürekleri dağladı.

GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ
Geçen yıl gerçekleşen Kuzey Irak operasyonunda kolundan yaralanıp gazi olduğu, iyileştikten sonra da gönüllü olarak İdlib'e gittiği öğrenilen Kara'nın şehit olmadan bir gün önce WhatsApp'tan gönderdiği bir mesaj ortaya çıktı.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR" DİYENLERE CEVAP NİTELİĞİNDE
Kahraman şehidimiz Nihat Kara'nın WhatsaApp'tan attığı mesajında yazdıkları "Suriye'de ne işimiz var" diyenlere adeta cevap niteliğinde oldu. Kara mesajında, "Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz." İfadelerini kullandı.

"YEDİ DÜVEL BİR OLMUŞ REJİMİ, RUSYA'SI..."
İşte Kara'nın son mesajı:
"Ağabey biz İdlib'e gidiyoruz orada şebeke arama yapacak kadar bile yok. Ne zaman Turkcell gelir hiç belli olmaz, hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter. Selametle!"

KENAN KIRAN/SABAH

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