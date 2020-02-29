Başkan Erdoğan, Putin’e söyledim: Aradan çekilin bizi rejimle baş başa bırakın

İdlib’de yaşanan alçak saldırı sonrası Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Putin’e söyledim ‘Aradan çekilin, bizim rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız.’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde buluşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İdlib saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve Putin'e söylediği ifadeleri tek tek anlattı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamalarından satır başları:

"BİZ ORAYA SURİYE HALKININ DAVETLİSİ OLARAK GİTTİK"

"Sadece 3,7 milyon Suriyeliyi biz ülkemizde barındırıyoruz. Tabi yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Ayrıca İdlib'deki, onca insanı rejimin insafına terk etmek de bizim ne tarihimize ne inancımıza sığar. Bize diyorlar ki "Sizin orada ne işiniz var" Şu anda Suriye tabi ki diyorlar, işgal altındaki topraklarını korumak durumundadır. Bunu da çok açık net söyleyenlere söyledim. Dedim ki, kusura bakmayın; biz oraya Esad'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik.

"ARADAN ÇEKİLİN..."



Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz yok. Bunu da dedim özellikle bilmenizi istiyorum. dün sayın Putin'e de söyledim. "Sizin orada ne işiniz var" Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız. E tabi ona da "biz çekildik" diyemiyorlar. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. İki üç tane üs ise e kurun. Bununla bizim bir derdimiz yok."