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30 Kasım koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 30.11.2020 21:10
Güncelleme:30.11.2020 21:10
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 30 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
30 Kasım koronavirüs vaka sayıları açıklandı
30 Kasım koronavirüs vaka sayıları açıklandı
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