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30 Ağustos Zafer Bayramı! TBMM'de Mehteran Bando Takımı gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı! TBMM'de Mehteran Bando Takımı gösterisi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 14:45
Son dakika haberleri… 30 Ağustos Zafer Bayramı programları kapsamında Meclis bahçesinde Mehteran Bando Takımı gösterisi yapıldı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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TBMM’de Mehteran Bando Takımı gösterisi
TBMM'de Mehteran Bando Takımı gösterisi
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