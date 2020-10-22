3. Türkiye 2023 Zirvesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dijital Dönüşüm Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Dijital Dönüşüm Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dönüşüm ve dijital çok önemli konular. Bakanlık olarak çok büyük sorumluluklar düşüyor bize. Bu konuda dünyada iyi bir yerdeyiz. Artık bu dijital dönüşüm cezaevlerinde bile olacak. Mahkumlar aileleriyle bile görüşebilecek. Bu konuyu Bakanlığımız ve Türk Telekom'la birlikte Adalet Bakanlığına sunacağız inşallah.

ÜLKE OLARAK DİJİTALLEŞME KONUSUNDA ÇOK İDDİALIYIZ

İnsanların hedeflerine en kısa sürede ulaşması için yatırımlar ve planlamalar yapılıyor. Bunları yollarla ve kablolarla yapıyoruz. Bu salgın döneminde iletişimin daha da önemi ortaya çıktı. Dijitalleşmenin gerisinde kalmamız mümkün değil. Bu konuda ülke olarak dijitalleşme konusunda çok iddialıyız diyebiliriz.

5G konusu da dünyada çok tartışılıyor. Bu konuda yerli ve milli teknolojiler kullanmak çok önemli. Bu konuda geride kalmıyoruz. Dünya ile birlikte zamanı geldiğinde biz de 5G'ye geçeceğiz.

Biz bakanlık olarak dünyanın en büyük projeleri yapıyoruz. Ülkenin her noktasında projelerimizi yapıyoruz. Bunları yaparken de akıllı şehir ve sağlıklı şehirler için de projeler üretiliyor. Mikromobilite çalışmaları da yoğun olarak ilerliyor. Bu konu çok önemli bizim için. Akıllı şehir tasarımı ve gelişiminde ülkemiz çok çok ileride. Yaptığımız otoyollarımızı artık akıllı otoyollar şeklinde yapıyoruz. Yol kapasitelerimizi de böylece maksimum fayda ile kullanmaya çalışıyoruz. Şehir içi ulaştırma ve akıllı şehir inşa etme konusunda ülkemiz çok iddialı diyebilirim. Bunlar hayatlarımızı kolaylaştıracak projeler.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMEK İSTİYORUZ

Otomobil, uçak, tren ve otobüsleri hepsini entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız yapılıyor. Bakanlığımızın amacı baştan insanlarımızın ulaşımını sağlamak. Ekonomik, hızlı ve güvenli olmasına da dikkat ediyoruz. Bunları yaparken de elbette en çok dikkat ettiğimiz şey teknolojimizin yerli ve milli olması. Yani teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz.

DİJİTALLEŞMEYE KATKI VEREN GENÇLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Dijitalleşme doğal olarak girişimcilerin de yolunu açtı. Gençlerimiz de evlerinden dijitalleşme yönünde önemli adımlar atabiliyor. Bakanlık olarak bizler de gençlerimize destek oluyoruz. Biz bu konuda onların önünü açacak uygulamaları yapmak için buradayız. Dediğimiz gibi amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.

Transit lojistik gelirlerimizi de artıracak projelerimiz var. Özellikle demir yolunda yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 10 ve 20'lere çıkarma konusunda çalışıyoruz.

5A UYDUMUZU 30 KASIM'DA UZAYA YOLLAYACAĞIZ

2 Kasım'da 5A uydumuzu teslim almıştık. Bunu inşallah 30 Kasım'da uzaya yollayacağız. Uzaydaki gücümüz de artmaya başlayacak. Böylece yayıncılık gücümüz artacak. 2021'nin ortalarında 5B'yi uzaya yolladığımızda da internet ağımız çok daha güçlenecek. Bunların hepsini hayatımıza entegre edecek şekilde planlıyoruz. Ulaştırma projeleri yaşam kalitesini art��rır. Dünya için örnek projeler için üretiyoruz. Bunun da sorumluğunu taşıyoruz. Genç ve güçlü bir ekibiz. Önümüzdeki günlerde çok güzel projelerin atılımları yapacağız.