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3 Mayıs Milliyetçiler Günü! Bahçeli: Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı

3 Mayıs Milliyetçiler Günü! Bahçeli: Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 16:46
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir mesajı yayımladı. Milliyetçiliğin birleştirici ve bütünleştirici bir vasfı olduğunu dile getiren MHP lideri Bahçeli milliyetçiliğin sloganlarda aranmayacağını vurguladı.
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3 Mayıs Milliyetçiler Günü! Bahçeli: Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı
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