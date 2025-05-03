03 Mayıs 2025, Cumartesi
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3 Mayıs Milliyetçiler Günü! Bahçeli: Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir mesajı yayımladı. Milliyetçiliğin birleştirici ve bütünleştirici bir vasfı olduğunu dile getiren MHP lideri Bahçeli milliyetçiliğin sloganlarda aranmayacağını vurguladı.