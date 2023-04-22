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3 Kasım 2002’de başlayan hizmet yolculuğu! Dev eserler tek tek açılıyor

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Giriş: 22.04.2023 11:10
Son 21 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve vatandaşın hayat kalitesini artırmak amacıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemine kavuştu Türkiye. Şimdi yeni bir hedef daha var. O da Türkiye Yüzyılı’nda sağlık alanındaki insan kaynağının ve hizmet kalitesinin önümüzdeki dönemde daha güçlendirilmesi. İşte tüm detaylar…
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