22 Nisan 2023, Cumartesi
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3 Kasım 2002’de başlayan hizmet yolculuğu! Dev eserler tek tek açılıyor
Son 21 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve vatandaşın hayat kalitesini artırmak amacıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemine kavuştu Türkiye. Şimdi yeni bir hedef daha var. O da Türkiye Yüzyılı’nda sağlık alanındaki insan kaynağının ve hizmet kalitesinin önümüzdeki dönemde daha güçlendirilmesi. İşte tüm detaylar…