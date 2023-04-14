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3 buçuk yılda 35 yıl borç! İBB'nin borcu 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 12:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 buçuk yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir İBB'nin vaadettikleri ve yapmadığı projelerin detaylarını anlattı.
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