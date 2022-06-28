28 Haziran 2022, Salı
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29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Erol Eşrefoğlu (Evcil) aralarında olduğu 250 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Demir çelik piyasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.