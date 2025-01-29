29 Ocak 2025, Çarşamba
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2024’te bu isimleri tek bir bebek taşıdı!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bebeklere en çok verilen isimleri paylaşmıştı. O verilere göre 2024'te bazı isimler de sadece birer bebek tarafından taşındı. İşte o isimler... SEDEF ERVA DİLEK ADEN HASRET EZEL FATMA İREM CİHAN DORUK TEVFİK YUSUF ABDULLATİF CAN ABİDİN ÖZGÜR
SEDEF ERVA
��şte o isimler...
SEDEF ERVA
DİLEK ADEN
HASRET EZEL
FATMA İREM
CİHAN DORUK
TEVFİK YUSUF
ABDULLATİF CAN
ABİDİN ÖZGÜR