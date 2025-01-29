2024’te bu isimleri tek bir bebek taşıdı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bebeklere en çok verilen isimleri paylaşmıştı. O verilere göre 2024'te bazı isimler de sadece birer bebek tarafından taşındı. İşte o isimler... SEDEF ERVA DİLEK ADEN HASRET EZEL FATMA İREM CİHAN DORUK TEVFİK YUSUF ABDULLATİF CAN ABİDİN ÖZGÜR

��şte o isimler...

SEDEF ERVA

DİLEK ADEN

HASRET EZEL

FATMA İREM

CİHAN DORUK

TEVFİK YUSUF

ABDULLATİF CAN

ABİDİN ÖZGÜR