2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek, Peki son ankete göre AK Parti, MHP, CHP, HDP, TİP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar oyu var? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta son verileri duyurdu.