2023 seçimleri erkene çekilecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada dünyayı uzun bir soğuk savaşın beklediğinin altını çizerken " Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor." dedi. Suriye ile yeniden başlayan süreci de değerlendiren Çelik "Türkiye Suriye'nin reform yapması için irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çelik, seçimlerin 18 Haziran'da olmasını istediklerini belirtirken "Seçim tarihinin az öne alınmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor" dedi. İşte detaylar...