2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefette 3. ittifak sesleri

Ankara kulislerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, DEVA ve Saadet Partisi ile yeni bir ittifak arayışında olduğu konuşuluyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bu iddia soruldu. Öztrak, ''Masa etrafında toplanan partiler elbette alternatifleri değerlendirirler'' diyerek ittifak olabileceğinin sinyalini verdi.

Kulislerde 6'lı masadan iki ayrı ittifakın çıkabileceği konuşuluyor. Bu kez öneri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu'nun 29 Mayıs'taki altılı masa toplantısında liderlere sunacağı formüle göre Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi, CHP ve İYİ Parti'den ayrı olarak bir ittifak kuracak.

Buna göre, parlamento seçimlerinde iş birliği yapılacak.

Bazı illerde ortak milletvekili listesi hazırlanacak. İki parti, güçlü olan partinin listesinden seçime girecek.

Yeni ittifaka CHP yeşil ışık yaktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, alternatiflerin değerlendirilebileceğini söyledi.

CHP Sözcüsü Öztrak, ''Bu konuda yetkili değilim'' dedi ancak yeni ittifaka da kapıyı açık bıraktı.

"ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRDİLER"

Öztrak, "Altılı masa etrafında bir araya gelen diğer patiler ve bu partilerin sayın genel başkanlarının ne düşündükleri konusunda spekülasyon yapmam hem nezaketsizlik hem yetkili değilim. Masa etrafında toplanan patiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirdiler" dedi.

KİM NE DEDİ?

Daha önce ittifaklara dair açıklama yapan Ali Babacan, "Duymayan kalsın demokrasi ve atılım partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla kendi şanıyla kendi logosuyla girme kararı almıştır." dedi

Temel Karamolaloğlu ise, "Sayın Babacan'ın böyle bir açıklamada bulunmasını yani bu kadar erken bulunmayabilirdi ama garipsemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu da, "Kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz." mesajını verdi.