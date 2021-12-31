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2022 nasıl bir yıl olacak?

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Döviz kurundaki dalgalanma kontrol altında" diyen Başkan Erdoğan, "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Buna inandığımız gün başarılı olacağız. Kendi paramıza ciddi dönüş başladı." dedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerd bulundu. Müderrisoğlu, "Biz ürettikçe, bunu dünya ile paylaştıkça bölgesel ve küresel dengelerde yeni sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi. Aktaş ise "Muhalefetin AK Parti ile yarışma şansı yok" ifadelerini kullandı.
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