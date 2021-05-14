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2021 Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

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Giriş: 14.05.2021 11:13
Güncelleme:14.05.2021 11:20
Katil İsrail'in Filistin halkına zulmü devam ederken, Global Firepower Orta Doğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomasi daha güçlü kılıyor. Türkiye, asker sayısı ve kullandığı teknoloji ile her daim en güçlü ordular arasında yer alırken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılar ile dünyanın dikkatini çekiyor. ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2021 raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu.
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