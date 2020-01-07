20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte son başvuru tarihi...

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları almaya başladı. Ön başvuru süresi ne zaman sona erecek? Sözleşmeli öğretmenli sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları almaya başladı. Ön başvuru süreci 10 Ocak'a kadar sürecek.

Başvurular elektronik ortamda "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ATANACAK

En çok atama 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliğine yapılacak. Onu bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla ingilizce öğretmenliği takip edecek.