2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı? Çoban: Irkçılığa maruz kalmayan yok

Almanya’da bir apartmanda çıkan yangında 2 Türk hayatını kaybetmişti. Son olarak alman makamları olayın arkasında kundaklama şüphesi olduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan amca Mustafa Çoban aktardı…

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