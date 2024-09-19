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2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı? Çoban: Irkçılığa maruz kalmayan yok

2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı? Çoban: Irkçılığa maruz kalmayan yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 20:29
Almanya’da bir apartmanda çıkan yangında 2 Türk hayatını kaybetmişti. Son olarak alman makamları olayın arkasında kundaklama şüphesi olduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan amca Mustafa Çoban aktardı…
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