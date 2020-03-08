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08.03.2020

2 aile daha çocuklarına kavuştu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu." ifadelerine yer verildi. Böylece evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan ailelerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

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