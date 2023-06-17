17 Haziran 2023, Cumartesi
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2. Abdüllatif Şener vakası! Şaban Sevinç: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var'
CHP’de 14-28 Mayıs hezimetinin yankıları sürerken parti içi büyük satışın fitilini CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener ateşlemişti. Şener, "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu şoke eden açıklama ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç, CHP'li bir vekilin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etti. Sevinç, "CHP’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. O benim özel bir bilgim." dedi.