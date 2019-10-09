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09.10.2019
19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı | Video
Taksim Tarlabaşı'nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın eşine ve kızına daha önce de birçok kez şiddet uyguladığı öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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