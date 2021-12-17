17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 17 Aralık kumpasının üzerinden 8 yıl geçti! 8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü

17 Aralık kumpasının üzerinden 8 yıl geçti! 8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 09:38
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 17 Aralık'ta fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralık'ta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocak'ta MİT tırlarının durdurulmasıyla devam etmişti. Dosya operasyonları tutmayınca önce terör eylemleri, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu, sonra da ekonomik krizlerle operasyon yapıldı. 8'inci yıldönümünde yargı eliyle yapılmaya çalışılan FETÖ'nün darbe girişimi ve bugüne yansımalarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borcunu ödedi! Amacı ortaya çıktı
Borcunu ödedi! Amacı ortaya çıktı
Su zammı tepkisi: 2,5 yılda...
Su zammı tepkisi: 2,5 yılda...
Bomba yorum: Çıkış yolu arıyor
Bomba yorum: Çıkış yolu arıyor
Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret çelişkisi!
Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi!
8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü
8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü
“İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
“İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"
Meral Akşener’e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı?
Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı?
Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile görüştü
Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü
Akşener benimle alay etti resmen
"Akşener benimle alay etti resmen"
Erdoğan’dan döviz kuru açıklaması
Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
Erdoğan’dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
Erdoğan'dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
Daha Fazla Video Göster