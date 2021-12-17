17 Aralık 2021, Cuma
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17 Aralık kumpasının üzerinden 8 yıl geçti! 8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 17 Aralık'ta fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralık'ta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocak'ta MİT tırlarının durdurulmasıyla devam etmişti. Dosya operasyonları tutmayınca önce terör eylemleri, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu, sonra da ekonomik krizlerle operasyon yapıldı. 8'inci yıldönümünde yargı eliyle yapılmaya çalışılan FETÖ'nün darbe girişimi ve bugüne yansımalarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.