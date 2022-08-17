17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 17 Ağustos depreminin yıl dönümü... "Sesimi duyan var mı?"

17 Ağustos depreminin yıl dönümü... "Sesimi duyan var mı?"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 13:18
Bugün binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Depremin üzerinden tam 22 yıl geçti. Ancak acılar ilk günkü gibi taze. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor ve 1999 yılının 17 Ağustos gecesine gidiyoruz...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sesimi duyan var mı?
"Sesimi duyan var mı?"
İnce’den Yanardağ’a çağrı: Merdane gibi dönme!
İnce'den Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme!
Muharrem İnce’den ’Adam Kazandı’ açıklaması
Muharrem İnce'den 'Adam Kazandı' açıklaması
Bakan Kurum’dan flaş açıklamalar
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar
4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Altılı masa son kez toplanıyor
Altılı masa son kez toplanıyor
A Haber’in yayını nasıl çarpıtıldı?
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı?
Üçlü zirvenin gündeminde ne var?
Üçlü zirvenin gündeminde ne var?
Bakan Soylu’dan operasyon açıklaması
Bakan Soylu'dan "operasyon" açıklaması
Türk ordusu PKK’ya operasyon düzenleyecek
"Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecek"
Suriye’de barış için tek şart!
Suriye'de barış için tek şart!
Muhalefette ‘’seçim gecesi’’ tartışması!
Muhalefette ‘’seçim gecesi’’ tartışması!
Daha Fazla Video Göster