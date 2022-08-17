17 Ağustos 2022, Çarşamba
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17 Ağustos depreminin yıl dönümü... "Sesimi duyan var mı?"
Bugün binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Depremin üzerinden tam 22 yıl geçti. Ancak acılar ilk günkü gibi taze. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor ve 1999 yılının 17 Ağustos gecesine gidiyoruz...