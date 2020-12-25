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17-25 Aralık darbe girişiminin 7. yıl! Montajlar, Sahte deliller ve büyük kumpas
FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. 17 Aralık darbe girişiminden 8 gün sonra 25 Aralık'ta bu kez ikinci ayağı için yine düğmeye basıldı. Peki o gün neler yaşandı?
FETÖ'nün "17-25 aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi.
Takvimler 17 aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3 buçuk ay kalmıştı. Terör örgütü, emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu.
Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi plan ters-düz edildi.