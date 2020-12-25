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17-25 Aralık darbe girişiminin 7. yıl! Montajlar, Sahte deliller ve büyük kumpas

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2020 09:28
Güncelleme:25.12.2020 09:31
FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. 17 Aralık darbe girişiminden 8 gün sonra 25 Aralık'ta bu kez ikinci ayağı için yine düğmeye basıldı. Peki o gün neler yaşandı?

FETÖ'nün "17-25 aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi.

Takvimler 17 aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3 buçuk ay kalmıştı. Terör örgütü, emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu.

Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi plan ters-düz edildi.

Son dakika: FETÖnün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı SON DAKİKA: FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 17 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
17-25 Aralık darbe girişiminin belgeleri ortaya çıktı! FETÖcüler Erdoğana örgüt lideri tanımı yapıyordu 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI! FETÖ'CÜLER ERDOĞAN'A 'ÖRGÜT LİDERİ' TANIMI YAPIYORDU
ANALİZ - 17 Aralıkın hedefi ekonomiydi! Hükümet faiz lobisine geçit vermedi ANALİZ - 17 ARALIK'IN HEDEFİ EKONOMİYDİ! HÜKÜMET FAİZ LOBİSİNE GEÇİT VERMEDİ

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