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161 saat hayata tutundu: Hatay'da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Giriş: 12.02.2023 22:42
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Hatay'daki evinde yakalanan ve enkaz altında kalan 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, 161 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
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