12 Şubat 2023, Pazar
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161 saat hayata tutundu: Hatay'da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Hatay'daki evinde yakalanan ve enkaz altında kalan 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, 161 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.