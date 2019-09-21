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21.09.2019
16 yaşındaki kızı dağa kaçırıldı! Acılı anne "kızımın cenazesini verin" diye PKK'ya isyan etti |Video
PKK'nın dağa kaçırdığı evlatlarını için büyük bir direnişe imza atan annelerin sayısı her geçen gün artıyor. O anneler ya ölü ya diri evlatlarını terör örgütünden geri istiyor. O annelerden biri de Yıldız Ballı... Evladı için eyleme katıldı. Onun da kızı dağa kaçırıldığında diğerleri gibi henüz çocuk yaşta 16'sındaydı... 10 gün önce ise terör örgütü tarafından kızlarının öldüğü açıklandı. Acılı anne "kızımın cenazesini verin" diye PKK'ya isyan ediyor.
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