CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan nasıl kaçtı? İşte o anlar

CHP'den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yılmaz o gece havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini bırakarak kaçtığını söyledi. O anın görüntüleri de ortaya çıktı...