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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan nasıl kaçtı? İşte o anlar

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Giriş: 14.07.2020 15:51
Güncelleme:14.07.2020 15:51
CHP'den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yılmaz o gece havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini bırakarak kaçtığını söyledi. O anın görüntüleri de ortaya çıktı...
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