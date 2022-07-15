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15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi yoğunluğu

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 16:36
Güncelleme:15.07.2022 16:37
Fetullahçı Terör Örgütü mensupları hain yüzünü ilk olarak o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü’nde gösterdi. Burada bir direniş ile başlayan o destan bir diriliş ile devam etti. 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan anıta ziyaretçi akını gerçekleşti. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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