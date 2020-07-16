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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ayasofya ve tüm camilerden selalar yükseldi

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Giriş: 16.07.2020 00:32
Güncelleme:16.07.2020 01:10
Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’ten itibaren tüm camilerden selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii’nden sela okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

AYASOFYA'DAN DA SELALAR YÜKSELDİ
İbadete açılmasının ardından Ayasofya Camii'nde de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü için birlik ve beraberliğin sembolü selalar yükseldi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ayasofya ve tüm camilerden selalar yükseldi
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