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15 Temmuz gecesi neler yaşandı? Eşi şehit olan 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu A Haber’de

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 09:21
Güncelleme:14.07.2023 09:36
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü. FETÖ ihanet şebekesinin işgal ettiği noktalardan biri de Atatürk Havalimanı oldu. O karanlık gecede neler yaşandı, millet darbecilere nasıl dur dedi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu canlı yayında anlattı.
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