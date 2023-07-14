15 Temmuz gecesi neler yaşandı? Eşi şehit olan 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu A Haber’de

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü. FETÖ ihanet şebekesinin işgal ettiği noktalardan biri de Atatürk Havalimanı oldu. O karanlık gecede neler yaşandı, millet darbecilere nasıl dur dedi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu canlı yayında anlattı.

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