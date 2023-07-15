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15 Temmuz direnişinin 7. yılı! TBMM’de neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 11:43
15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeci hainlerin hedefinde olan ve bombalanan noktalardan biriydi. TBMM’de neler yaşandığını AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'na anlattı.
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