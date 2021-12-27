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15 Temmuz davasında flaş gelişme: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü

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Giriş: 27.12.2021 17:37
Son dakika haberleri... FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.
FETÖ’cü Semih Terzi’nin eşi cezaevine götürüldü
FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü
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