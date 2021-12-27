27 Aralık 2021, Pazartesi
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15 Temmuz davasında flaş gelişme: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü
Son dakika haberleri... FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.