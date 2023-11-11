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15 ilde zehir tacirlerine darbe! Torbacılar yakalandı

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Giriş: 11.11.2023 09:29
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında 199 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
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