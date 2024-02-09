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15 ilde "Narkogüç-49" operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:48
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplam 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.
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15 ilde Narkogüç-49 operasyonu
15 ilde "Narkogüç-49" operasyonu
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