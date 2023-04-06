14 Mayıs’a doğru aday listesi telaşı

Seçim takvimi her geçen gün sıkışıyor. Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. Tüm partilerde liste telaşı yaşanıyor. MHP yarın listesini YSK'ya teslim edecek. Liste telaşında kritik saatlere girildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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